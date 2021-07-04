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У Білорусі затримали 24-річного громадянина України

У Павла Рабешка провели обшук, чоловіка вивезли в невідомому напрямку.

У білоруському місті Столин силовики затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешка.

Павло Рабешко
Фото: Телеграм-канал "Свободный Столин"
Павло Рабешко

Про це повідомив правозахисний центр "Вясна".

У помешканні чоловіка, який має посвідку на проживання в Білорусі, провели обшук, в якому брали участь п'ять співробітників міліції. В українця вилучили телефон та відвезли його у невідомому напрямку.

За попередньою інформацією, Рабешка доставили до пінського КДБ.

3 липня, у День Незалежності Білорусі, країною прокотилася чергова хвиля протестів проти режиму Олександра Лукашенка. Затримання та обшуки відбулися також у Мінську та Бресті.

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