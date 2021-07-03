Представників Білорусі не пустили на Парламентську асамблею ОБСЄ до Відня

Білоруську делегацію не пустили на Парламентську асамблею ОБСЄ до Відня, де мали проводити літню сесію.

Про це заявив голова постійної комісії з міжнародних справ Палати представників Національних зборів Білорусі Андрій Савіних, передає БЕЛТА.

За його словами, 1 липня надійшла інформація про відмову в оформленні візи.

Савіних зазначив, що посольство Австрії в Білорусі не видає віз. Диппредставництво запропонувало звернутися в латвійське консульство у Вітебську, але там делегати теж отримали відмову. Наразі в Шенгенську інформаційну систему також занесено запис Республіки Польща з метою відмови на в'їзд деегації.

За словами Савіних, що делегати від Білорусі збиралися порушити на сесії питання "про залучення спецслужб низки країн, зокрема Польщі, в операцію щодо захоплення влади у країні через сценарій "кольорової революції".

Нагадаємо, раніше Мінтранс США запропонував обмежити авіасполучення з Білоруссю.

Європейський Союз повідомив, що не має наміру припиняти чинність угоди про полегшення візового режиму з Білоруссю після того, як Мінськ заявив, що починає процедуру виходу з угоди з ЄС про реадмісію (повернення нелегальних мігрантів).