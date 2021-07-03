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Представників Білорусі не пустили на Парламентську асамблею ОБСЄ до Відня

Делегатам не дали візи.

Представників Білорусі не пустили на Парламентську асамблею ОБСЄ до Відня
Фото: Крым.Реалии

Білоруську делегацію не пустили на Парламентську асамблею ОБСЄ до Відня, де мали проводити літню сесію.

Про це заявив голова постійної комісії з міжнародних справ Палати представників Національних зборів Білорусі Андрій Савіних, передає БЕЛТА.

За його словами, 1 липня надійшла інформація про відмову в оформленні візи.

Савіних зазначив, що посольство Австрії в Білорусі не видає віз. Диппредставництво запропонувало звернутися в латвійське консульство у Вітебську, але там делегати теж отримали відмову. Наразі в Шенгенську інформаційну систему також занесено запис Республіки Польща з метою відмови на в'їзд деегації.

За словами Савіних, що делегати від Білорусі збиралися порушити на сесії питання "про залучення спецслужб низки країн, зокрема Польщі, в операцію щодо захоплення влади у країні через сценарій "кольорової революції".

Нагадаємо, раніше Мінтранс США запропонував обмежити авіасполучення з Білоруссю.

Європейський Союз повідомив, що не має наміру припиняти чинність угоди про полегшення візового режиму з Білоруссю після того, як Мінськ заявив, що починає процедуру виходу з угоди з ЄС про реадмісію (повернення нелегальних мігрантів).

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