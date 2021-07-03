Сенатор США Круз блокує призначення в Держдепартаменті, ​вимагаючи санкцій проти "Північного потоку-2", - ЗМІ

Раніше команда президента заявила, що санкції вже не зможуть зупинити будівництво газопроводу.

Американський сенатор-республіканець від штату Техас Тед Круз заблокував кілька ключових призначень у Державному департаменті США, вимагаючи від адміністрації президента Джо Байдена санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє канал NBC News, із посиланням на чотири анонімні джерела, передає "Радіо Свобода".

Керівні посади в Держдепартаменті затверджуються у Сенаті. За словами джерел, Круз використовує своє право відкладати розгляд питань, щоб затягнути призначення. Так він намагається змусити адміністрацію президента жорсткіше діяти проти проєкту газопроводу.

Раніше команда президента заявила, що санкції вже не зможуть зупинити будівництво.

У травні Байден говорив, що вважає, що впровадження нових санкцій проти "Північного потоку" зашкодить відносинам Вашингтона з європейськими партнерами. Газопровід вже практично добудований, і, на думку Байдена, штрафні заходи на цьому етапі стали б більш продуктивними.

Інші сенатори, які виступають проти газопроводу, не підтримали Круза,зазначає NBC.

Нагадаємо, "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік безпосередньо з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Росія вже оголосила про завершення укладання першої гілки. Будівництво останніх кілометрів було зупинене завдяки санкціям адміністрації Дональда Трампа і протестам екологів у німецьких судах.

Противники проєкту впевнені, що Росія спробує використовувати його для політичного тиску на країни Європи і Україну, погрожуючи їм скороченням поставок газу в разі виникнення конфліктних ситуацій. Москва це заперечує.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США та Німеччина розробляють план допомоги Україні після запуску "Північного потоку-2".