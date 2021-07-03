Заяви білоруських політиків про контрабанду зброї з України є безпідставними, – ДПСУ

За останні півроку українські прикордонники на кордоні з Білоруссю затримали 27 одиниць зброї, серед них – жодної вогнепальної.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

З 27 – 12 одиниць мисливської, 13 – холодної та по одній – газової та пневматичної зброї.

Торік за аналогічний період на українсько-білоруському кордоні затримали на 6 одиниць зброї більше.

“За наявними у Держприкордонслужби України даними, відповідні показники білоруської сторони на суміжній ділянці кордону ще нижчі”, – йдеться у повідомленні.

Так, Адміністрація Держприкордонслужби України та Держприкордонкомітет Білорусі здійснюють щомісячний обмін знеособленою статистичною інформацією щодо результатів оперативно-службової діяльності.

Згідно з даними, наданими білоруською стороною, за 5 місяців цього року загалом на в’їзд та виїзд вони затримали на кордоні з Україною лише 4 одиниці зброї та 10 боєприпасів, усі у пунктах пропуску. А під час опрацювання спільних звітів за підсумками 2020 року прикордонники Білорусі відмічали зменшення у звітному періоді в 6,9 раза кількості виявленої зброї на кордоні з нашою країною.

“Тож, усі заяви білоруських політиків про потоки контрабанди зброї з України – безпідставні. Навпаки, з серпня минулого року українські прикордонники на кордоні з Білоруссю несуть службу у посиленому режимі, що сприяло зменшенню протиправної діяльності на цій ділянці”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко наказав повністю закрити кордон із Україною, пов’язавши це "зі значною кількістю зброї, яка потрапляє через кордон до Білорусі".