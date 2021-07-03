У Литві оголошено режим екстремальної ситуації через наплив мігрантів з Білорусі

У зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю, уряд Литви вирішив оголосити в країні режим екстремальної ситуації.

Про це повідомляє Delfi.

Оперативним главою екстремальній операції призначена міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Зазначається, що за минулу добу литовські прикордонники затримали 150 нелегальних мігрантів. Це майже в три рази більше, ніж попередні добові рекорди.

Наразі для нелегальних мігрантів обладнано 835 місць для розселення, з них зайнято близько 500. В цілому цього року в Литву з Білорусі намагалися потрапити 822 незаконних мігранти - в 10 разів більше, ніж за весь 2020 рік.

Нагадаємо, влада Литви розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Білоруссю через збільшення кількості нелегальних мігрантів. Такий паркан може обійтися приблизно в 15 млн євро.

Сьогодні також повідомлялося, що ЄС відправив підкріплення Литві та Латвії для охорони кордону з Білоруссю.

Раніше Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом, заявив що в країні викрито "сплячі терористичні осередки", до яких нібито причетні Німеччина, Україна, США, Польща і Литва. Також Лукашенко наказав повністю закрити кордон із Україною, пов’язавши це "зі значною кількістю зброї, яка потрапляє через кордон до Білорусі".

У МЗС України заявили, що не отримували офіційних повідомлень про закриття кордону.