Україна ініціювала в Раді ООН з прав людини заяву про негативний вплив дезінформації

Україна під час 47-ї сесії Ради ООН з прав людини виголосила заяву від імені майже 60 держав світу про негативний вплив дезінформації.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Дезінформація може підірвати свободу висловлення думок, сприяти дискримінації проти меншин, втручатися в приватне життя людей та перешкоджати поширенню інформації", - йдеться в документі.

Україна разом з іншими державами закликала до консолідованих зусиль для подолання дезінформації шляхом зміцнення прав людини, просування принципів рівності та недискримінації.

"Будь-яка політика чи законодавство в сфері протидії дезінформації повинні поважати права людини та основні свободи відповідно до міжнародного права. Ми закликаємо всі держави утримуватися від проведення та спонсорування дезінформаційних кампаній, засуджувати такі дії та боротися з дезінформацією при повній повазі до прав людини", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, рік тому президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН запропонував відкрити в Києві глобальний офіс з протидії дезінформації.