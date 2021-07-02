ЄС відправив підкріплення Литві та Латвії для охорони кордону з Білоруссю

Європейське агентство Frontex спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю.

Про це повідомила пресслужба агентства, пише "ЄП".

Frontex вчинив так на запит Литви та Латвії, що надійшов у червні у зв’язку зі значним зростанням кількості випадків незаконного перетину кордону з боку Білорусі останніми тижнями.

"Прикордонники надаватимуть підтримку Латвії та Литві у нагляді за кордоном та інших функціях управління кордоном. Операція починається із розгортання 10 співробітників з патрульними авто, чисельність яких поступово збільшуватиметься", - зазначають у повідомленні.

Лише за червень на незаконному перетині кордону з Білорусі до Литви впіймали понад 400 осіб - у шість разів більше, ніж загальна кількість таких спроб за 2020 рік. Мігранти, що нелегально перетинають білорусько-литовський кордон, походять з різних країн, але в основному з Ірану, Іраку та Сирії.

У Латвії не спостерігалося такого стрімкого зростання кількості незаконних перетинів кордону, але країна теж вирішила звернутися до Frontex, діючи на випередження.

Перед червневим самітом лідерів ЄС президент Литви Гітанас Науседа заявив, що проблема міграції стає серйозною не тільки для Литви, але для всього ЄС, тому що "пересилання мігрантів через кордон з ЄС стало офіційною позицією Білорусі".

Раніше повідомляли, що влада Литви розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Білоруссю через збільшення кількості нелегальних мігрантів. Такий паркан може обійтися приблизно в 15 млн євро,