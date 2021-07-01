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Сім країн ЄC дозволили в'їзд щепленим Covishield туристам

Офіційна інформація про це наразі відсутня.

Сім країн ЄC дозволили в'їзд щепленим Covishield туристам
Фото: Макс Требухов

Сім країн Євросоюзу дозволили в’їзд мандрівникам, які отримали щеплення вакциною AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield).

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ВВС з посиланням на свої джерела.

Мандрівники, які отримали дози Covishield, тепер матимуть право на поїздку в Австрію, Німеччину, Словенію, Грецію, Ірландію та Іспанію. Окремо Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини, дозволені Індією.

Джерела повідомили, що Ісландія і Швейцарія, які не входять до ЄС, також зробили вакцину прийнятною для поїздок.

Офіційної інформації про це наразі немає.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Індія погрожувала не визнавати вакцини ЄС для мандрівників, якщо блок не зробить те ж саме щодо індійських вакцин.

Covishield - це індійська версія Vaxzevria від AstraZeneca, дозволена в ЄС.

Всі вакцини, які в даний час дають право на поїздки в ЄС, були схвалені Європейським агентством з лікарських засобів. Європейська комісія залишила на розсуд окремих держав-членів вирішувати, чи дозволяти мандрівникам в'їзд з вакцинами, що не схвалені ЕМА.

Вакцина Covishield була включена в список для використання в надзвичайних ситуаціях ВООЗ в лютому.

У матеріалі не вказується, чи стосується цей дозвіл лише громадян вказаних країн, які отримали вакцину в Індії, чи загалом приїжджих з будь-яких країн.

Як відомо, вакцина Covishield використовується для вакцинації в Україні.

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