За добу в Україні зафіксували 705 нових випадків ковіду, одужали 1 719 пацієнтів

За минулу добу в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захіоріли, в тому числі, 28 дітей та 18 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 464 особи. 51 людина померла. Одужало 1 719 осіб. Протестовано за добу: 20 913 осіб методом ПЛР, 9 743 - методом ІФА, та експрес-тестами - 18 382 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 235 801 особа. Від ускладнень захворювання померли 52 391 людина. Одужало – 2 168 387 осіб. Всього було проведено 10 861 246 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.

Фото: moz.gov.ua

Також повідомляється, що за минулу добу 30 червня проти ковіду щеплено 93 186 людей. Одну дозу отримали 31 714 людини, повністю імунізовані - 61 472 людини.

Протягом доби працювали 528 мобільних бригад, 1 236 пунктів щеплення та 13 центрів вакцинації.

Станом на 29 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 759 982 людини.

Нагадаємо, у вівторок, 29 червня, в Україні було зафіксовано 633 нові підтверджені випадки ковіду. Добою раніше - зафіксували 182 нові випадки ковіду, одужали 582 особи.