За добу в Україні зафіксували 705 нових випадків ковіду, одужали 1 719 пацієнтів

За минулу добу в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захіоріли, в тому числі, 28 дітей та 18 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 464 особи. 51 людина померла. Одужало 1 719 осіб. Протестовано за добу: 20 913 осіб методом ПЛР, 9 743 - методом ІФА, та експрес-тестами - 18 382 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 235 801 особа. Від ускладнень захворювання померли 52 391 людина. Одужало – 2 168 387 осіб. Всього було проведено 10 861 246 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.
Також повідомляється, що за минулу добу 30 червня проти ковіду щеплено 93 186 людей. Одну дозу отримали 31 714 людини, повністю імунізовані - 61 472 людини.
Протягом доби працювали 528 мобільних бригад, 1 236 пунктів щеплення та 13 центрів вакцинації.
Станом на 29 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 759 982 людини.
Нагадаємо, у вівторок, 29 червня, в Україні було зафіксовано 633 нові підтверджені випадки ковіду. Добою раніше - зафіксували 182 нові випадки ковіду, одужали 582 особи.