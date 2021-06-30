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«Новая нормальность». Сингапур решил превратить коронавирус в обычный грипп

Ныне Сингапур – один из успешных примеров того, как можно и нужно справляться с коронавирусом. За всё время пандемии в шестимиллионной стране было зафиксировано 62 553 случаев заражения, из которых всего 36 – летальных. Важнейшее торговое государство смогло обеспечить столь положительную динамику благодаря ряду эффективных превентивных мер – постоянному ПЦР-тестированию, полноценной изоляции инфицированных, отслеживанию контактов. Теперь же перед системой здравоохранения Сингапура стоит новая супер-задача – создать условия, при которых COVID-19 будет не страшнее сезонного гриппа. Для этих целей уже выпущен специальный план. В чём он заключается – в материале LB.ua.

Посетители во время празднования Нового года в Садах у Залива в Сингапуре, 29 января 2021 г
Фото: EPA/UPG
Посетители во время празднования Нового года в Садах у Залива в Сингапуре, 29 января 2021 г

Успешный опыт

Сингапур – одна из немногих стран, которая действительно контролирует распространение коронавирусной инфекции. Столь маленьких показателей заражения удалось достичь благодаря уже давно отработанным эффективным противоэпидемиологическим мерам. Власти островного государства, привыкшие к различным вспышкам новых вирусов в крупных азиатских странах, создали действенную систему проверки при пересечении границы, запустили специальные мобильные программы-трекеры для отслеживания инфицированных граждан и тех, кто с ними контактировал, обеспечили страну необходимой для изоляции инфраструктурой.

Сингапурские власти допустили всего две ошибки на самом старте кампании по борьбе с COVID-19. Первая – они поначалу отказались изолировать тех, кто контактировал с гражданами, приехавшими из-за рубежа. Вторая – не приняли достаточно эффективных мер по защите гастарбайтеров. В Сингапуре действует закон, который обязует размещать мигрантов в общежитиях – в комнатах до 12 людей, которые пользуются общим туалетом, душевой и кухней. Наибольшее число заразившихся коронавирусом составляли как раз представители этой категории. Сейчас ситуацию удалось поправить в лучшую сторону.

Ныне в стране вакцинировано около 40% населения. В связи с распространением нового штамма «Дельта» Минздрав Сингапура и Национальный центр инфекционных заболеваний выпустили заявление, где призвали вакцинировать подростков. Островное правительство также ввело дополнительные меры по ужесточению въезда в страну. Пребывающие должны приобрести обязательную страховку, покрывающую траты в случае заражения или госпитализации на сумму, составляющую не менее $22,6 тыс. Кроме того, путешественники обязаны сдать обязательный ПЦР-тест за 72 часа до пересечения сингапурской границы и пройти 14-дневную изоляцию при повторном финальном тестировании. Предоплата за один ПЦР составляет порядка $120.

Туристы в аэропорту Чанги в Сингапуре, 10 мая 2021 г.
Фото: EPA/UPG
Туристы в аэропорту Чанги в Сингапуре, 10 мая 2021 г.

Тем не менее, невзирая на различного рода ограничения, власти Сингапура намереваются привести эпидемиологическую ситуацию к состоянию условной нормы, – когда COVID-19 не будет мешать функционировать ни обществу, ни государственной экономике. Для Сингапура это особо важно, учитывая, что весь островной капитал базирован на торговле.

В правительстве уверены, что коронавирус уже никуда не исчезнет, коллективный иммунитет будет вырабатываться в разных странах при различной динамике, с этим заболеванием придётся сосуществовать бок о бок. Однако, как обозначили в Минздраве Сингапура, нужно сделать всё возможное, чтобы COVID-19 и все его последующие штаммы стал не страшнее сезонного гриппа.

План «Нормальность»

Для этих целей уже был выпущен специальный правительственный межведомственный план, который предполагает пошаговый переход к возобновлению относительно нормальной жизни государства, когда функционирует бизнес, в страну въезжают туристы и гастарбайтеры, а граждане отходят от дистанционной реальности и путешествуют как внутри страны, так и за её пределами. В чём его суть?

Пункт первый – тотальная вакцинация. К концу летнего сезона власти Сингапура хотят привить 2/3 населения страны. Это позволит большинству заболевших выздороветь дома, значительно снизит динамику инфицирования, а также поможет разгрузить госпитали.

Станция быстрого тестирования на COVID19 в Сингапуре, 20 мая 2021 г
Фото: EPA/UPG
Станция быстрого тестирования на COVID19 в Сингапуре, 20 мая 2021 г

Пункт второй – повторная ревакцинация. Прививка от коронавируса станет такой же нормой, как и перед сезонным гриппом. Её необходимо будет делать раз в год или же дополнительно, специально – как ответ на новые штаммы вируса. При этом в самом Сингапуре активно прививают людей, переболевших COVID-19, в том числе и старше 65 лет. Также планируют вакцинировать и подростков, хотя уже сейчас экспертное сообщество страны призвало остановить прививание детей, в связи с летальным случаем в США.

Пункт третий – массовая слежка. В Сингапуре, кстати, как и в Южной Корее, отлично налажена система слежения за инфицированными посредством мобильного телефона. Для этих целей задействованы различные программы трекеры. Они помогают найти, с кем контактировал заражённый, предупредить этих людей и в дальнейшем их на время изолировать. В то же время власти говорят, что слежение – это временное явление, которое будет существовать пока общество не достигнет лучших показателей относительно вакцинации. Постепенно, как и при гриппе, за инфицированными вообще следить не будут. Тогда удастся сосредоточиться исключительно на тех, кто пребывает в госпиталях.

Пункт четвёртый – быстрое тестирование. Островное правительство решило постепенно отказаться от ПЦР-тестов. Ставка будет сделана на экспресс-тесты, которые будут проводить при въезде в страну. Только в том случае, когда экспресс-замер покажет положительный результат, путешествующего заставят пройти ПЦР-тестирование и при необходимости изолируют.

Фото: EPA/UPG

В то же время два понятия «карантин» и «изоляция» останутся надолго. Однако они приобретут не столь панический характер – равно, как и при гриппе. Инфицированные люди должны будут находиться дома, отдельно от здоровых граждан. В то же время те, кто, вернувшись из-за границы, получил негативный экспресс-тест, не должны будут уходить на обязательную двухнедельную изоляцию.

Пункт пятый – «новая нормальность». Если удастся воплотить в жизнь эту дорожную карту, сингапурцы вновь смогут вернуться к полноценной жизни: участвовать в массовых мероприятиях, встречаться большими компаниями, путешествовать за пределы страны, привлекать в свой бизнес иностранную рабочую силу.

Это – новая норма, которой следует Сингапур, а также такие развитые страны, как Израиль и отчасти Южная Корея. Украине следует присмотреться к этой модели, так как рано или поздно нам придётся идти этим же путём. Те, кто начнут забег сейчас, смогут спасти свои общества и свои экономики, опоздавшие – столкнутся с немыслимыми трудностями. 

Фото: EPA/UPG

Александр ДемченкоАлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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