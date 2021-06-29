​Міноборони Британії з'ясовує, як документи про прохід есмінця біля Криму опинилися на автобусній зупинці

У Міністерстві оборони Великої Британії розслідують, як секретні документи щодо проходження судна HMS Defender біля Криму опинилися на автобусній зупинці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Минулого тижня високопоставлений співробітник втратив засекречені документи міністерства оборони. Цей співробітник сам повідомив про це. Схоже, що це сталося помилково. Я не хочу про щось говорити до появи результатів розслідування. Але це схоже на помилку, допущену цією людиною", - розповів заступник міністра оборони Джеремі Куїн.

Він визнав, що на частині документів є гриф "секретно, тільки для прочитання британськими співробітниками" ("Secret UK Eyes Only"). Куїн також повідомив, що пакет документів вже повернули уряду, і там тепер перевіряють, чи це - всі загублені папери.

Під час розслідування також будуть вивчати обставини, за яких оприлюднили вміст документів, і реакцію влади на інцидент. Крім того, переглянуть загальний порядок поводження з секретними даними.

Куїн не дав прямої відповіді на те, чи збираються розслідувати можливе порушення журналістами BBC законів про захист державної таємниці під час публікації секретних відомостей. Однак, він наголосив, що помилка була в тому, що документи потрапили у руки випадкової людини.

"Хоча, зрозуміло, я б вважав за краще, щоб BBC їх одразу нам віддала і про них не розповідала, але у них теж є своя робота. І я визнаю, що вони поводились відповідально та повернули документи у міністерство", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, днями на автобусній зупинці у британському графстві Кент знайшли секретні документи Міністерства оборони, що містять подробиці про проходження есмінця HMS Defender біля Криму та військових в Афганістані. Документи знайшла випадкова людина і передала знахідку ВВС.

23 червня міністерство оборони Росії повідомило про "серію попереджувальних пострілів" у бік британського есмінця HMS Defender у Чорному морі, а також про попереджувальне бомбометання з повітря по курсу корабля, що буцімто "перетнув державний кордон" РФ поблизу Криму. Після цього британський корабель залишив акваторію анексованого РФ Кримського півострова, запевняли в Москві. Офіційний Лондон у той же день спростував це повідомлення.

У Міноборони РФ заявили про готовність "бомбити" всі кораблі, що "вторгнуться". Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму. Він також наголосив, що Британія не визнає анексію Криму, який є частиною суверенної української території.

Міноборони України відреагувало на інцидент, назвавши його серйозним порушенням міжнародного права.