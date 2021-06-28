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Ефіопія оголосила про одностороннє припинення вогню після восьмимісячної війни у штаті Тиграй

Перемир'я триватиме до закінчення посівної кампанії у вересні.

Ефіопія оголосила про одностороннє припинення вогню після восьмимісячної війни у штаті Тиграй
Біженці з Тиграю
Фото: EPA/UPG

Влада Ефіопії у понеділок, 28 червня, оголосила про одностороннє припинення вогню в штаті Тиграй, де після восьмимісячної війни сотні тисяч людей зіткнулись з загрозою найсильнішого голоду в світі за багато років.

Про це повідомляє Associated Press.

Тимчасова адміністрація Тиграя, призначена федеральним урядом, втекла зі столиці регіону Мекеле, закликавши до перемир'я - з гуманітарних причин, щоб можна було доставити допомогу місцевому населенню. Тим часом у місто увійшли представники збройного формування сил оборони Тиграю.

У заяві ефіопського уряду повідомляється, що перемир'я триватиме до кінця посівної кампанії в Тиграї, тобто орієнтовно до вересня.

Нагадаємо, що у листопаді 2020 року в Тиграї почалися бойові дії між урядовими силами і колишньою правлячою партією регіону - Народним фронтом визволення Тиграя. В результаті люди втратили джерела засобів до існування, були зруйновані важливі об'єкти цивільної інфраструктури, в тому числі ферми, значна частина населення була змушена тікати з рідних місць.

Бойові дії супроводжуються повідомлення про звірства урядових сил, включаючи групові зґвалтування.

Війну в Тиграї санкціонував прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі, який лише кілька років тому отримав Нобелівську премію миру за припинення багаторічної війни з Еритреєю.

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