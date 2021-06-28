Рада ЄС погодила укладання угод про спільний авіапростір з Україною і ще трьома державами

Рада Європейського Союзу погодила укладання авіаційних угод із Україною, Вірменією, Тунісом та підписання домовленості про повітряний транспорт із Катаром. Ці угоди про спільний авіапростір відкриють ринок перевезень і запропонують нові можливості і для пасажирів, і для операторів, повідомили на сайті Ради.

Очікується, що за рахунок більш ефективних сполучень буде розвиватися туризм, торгівля та інвестиції, а також буде економічний та соціальний розвиток.

"Тепер Рада готова підписати чотири важливі авіаційні угоди, які покращать доступ авіакомпаній до ринку та взаємодію зв'язку і свободи пересування для громадян. Водночас вони забезпечать найвищий рівень безпеки в рівних умовах", - повідомив міністр інфраструктури та ЖКГ Португалії, голова Ради Педро Нуно Сантос.

Угоди з Україною, Вірменією і Тунісом як країнами-сусідками з Євросоюзом знімуть ринкові обмеження та зв'яжуть ці держави з внутрішнім авіаційним ринком ЄС. Країни тепер мають застосовувати авіаційні правила Євросоюзу.

Очікується, що ці угоди підпишуть восени 2021 року, після цього вони мають бути ратифіковані кожною державою-членом ЄС, загалом ЄС і країною, з якою укладена угода. До набуття чинності угоди будуть застосовуватися на тимчасовій основі.

Нагадаємо, у лютому Верховний представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Україна виконала всі умови для підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною і Євросоюзом.

Перемовини щодо спільного авіаційного простору Україна та ЄС вели ще з 2007 року. У листопаді 2013 року Україна та ЄС попередньо підписали угоду про єдиний авіаційний простір, який дозволяє усім європейським авіакомпаніям виконувати прямі рейси в Україну з будь-якою точки Європи та навпаки. Також це передбачає зняття обмежень на кількість рейсів між Україною та країнами Євросоюзу.

У березні 2014 ЄС відклав підписання угоди про "відкрите небо" з Україною через незавершений Євросоюзом процес внутрішнього узгодження редакції визначення "територія" у контексті питання Гібралтару.

Обговорювалась можливість підписати угоду про спільний авіаційний простір між Україною і ЄС під час саміту Україна-ЄС. Втім за результатами зустрічі документ підписаний не був.