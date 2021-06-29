У РФ заарештували директора Музею слов'янської культури, йому загрожує до 10 років ув'язнення

У Росії заарештували директора московського Музею слов'янської культури Антона Голубцова за звинуваченням у шахрайстві, скоєному в особливо великому розмірі.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Після допиту Басманний суд Москви відправив затриманого під арешт до 25 серпня.

Фабула кримінальної справи не розкривається, однак за статтею 159 КК Голубцову загрожує штраф до 1 млн рублів і позбавлення волі терміном до 10 років.

Зазначається, що нині автономна некомерційна організація "Музей слов'янської культури" перебуває в процесі ліквідації. Її основними видами діяльності є бібліотечні та інформаційні послуги, організація розваг, а також культурних і освітніх заходів, зокрема, просування проєктів форуму слов'янських культур у РФ.

Нагадаємо, у квітні 2018 року в Москві остаточно ліквідували Бібліотеку української літератури. Ексдиректорка бібліотеки Наталія Шаріна була засуджена на чотири роки умовно "за екстремізм і розтрату".