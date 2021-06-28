Москву залило дощем, вулиці та метро підтоплено

У столиці Росії Москві через зливу 28 червня затопило вулиці та станцію метро "Ясенево". Вода місцями доходить автівкам майже до вікон. Через підтоплення зупинили рух на кількох гілках метрополітену, пише РБК.

Зокрема, поїзди не їдуть на Кулузько-Ризькій лінії від станції "Теплий стан" до "Новоясенівської". Там вода залила вестибюль і частково платформу.

Страшный ливень накрыл Москву.

В столице затопило улицы и станции метро. Остановлено движение на "оранжевой" и "голубой" ветках. Сильный ветер разметал листы утеплителей, валил деревья и даже строительные краны.#Россия #москва pic.twitter.com/wAs2UvrRuA — Алексей Ковалёв 🇷🇺 (@valeriv4nov) June 28, 2021

Також призупинено рух поїздів на Філівській лінії та на наземній частині між станціями "Київська" і "Кунцівська".

Фото: УНН

Не їдуть у російській столиці і трамваї, зокрема і через дерева, які впали на шляхи. В деяких районах водою залило проїздну частину.

Згідно з прогнозом, негода в Москві триватиме до 21 години. Очікується, що за день випаде до 70% місячної норми опадів.

Нагадаємо, що негода цього тижня вирувала і в інших країнах, зокрема Польщі, Італії та Україні. У десятих числах червня окупований Росією Крим залило так, що мешканці Керчі були змушені пересуватися на човнах.