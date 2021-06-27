Партію Пашиняна оголосили переможцем виборів у Вірменії

За результатами позачергових парламентських виборів 20 червня у Вірменії перемогла очолювана Ніколом Пашиняном партія "Громадянський договір", яка набрала 53,91% голосів.

Про це повідомляє Радіо Азатутюн.

На другому місці, згідно з опублікованими сьогодні остаточними даними Центральної виборчої комісії, блок "Айастан" ("Вірменія") на чолі з Робертом Кочаряном з 21,09%, на третьому місці - блок "Честь маю" (головний кандидат - Артур Ванецян) - 5,22%. Блок не подолав поріг в 7%, але входить до парламенту як третя сила з найбільшою кількістю голосів.

Центрвиборчком також відхилив заяви трьох політичних сил, в тому числі блоку "Айастан" і блоку "Честь маю", про визнання недійсними підсумків парламентських виборів 20 червня.

На засіданні ЦВК 27 червня також затвердила кількість мандатів, які будуть мати політичні сили, що пройшли до парламенту.

Як повідомив глава ЦВК Тигран Мукучян, у новому парламенті Вірменії у партії "Громадянський договір" Нікола Пашиняна буде 71 мандат, у блоку "Айастан" - 29, у "Честь маю" - 7.

Нагадаємо, 25 квітня Пашинян заявив, що йде у відставку для проведення позачергових виборів, але продовжить виконувати обов'язки до позачергових виборів парламенту.

Політична криза у Вірменії почалася після поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

У лютому 2021 року ситуація загострилась після того, як Генштаб збройних сил зажадав відставки уряду Пашиняна. Прем'єра звинуватили у невмінні приймати адекватні рішення у кризовій ситуації.

Пашинян у відповідь без схвалення президента звільнив начальника Генштабу Оніка Гаспаряна, звинувативши того у спробі військового перевороту.