Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Генкок подав у відставку через поцілунок з колегою, що порушив рекомендації щодо соціальної дистанції.

Про це пише bbc.com.

У листі до прем'єр-міністра він сказав, що уряд "зобов'язаний людям, які так багато пожертвували у цій пандемії, бути чесними, коли ми їх підвели".

I have resigned as Health Secretary pic.twitter.com/eyWi1AA19i — Matt Hancock (@MattHancock) June 26, 2021

Новим міністром охорони здоров'я призначили Саджида Джавіда, який у 2019-2020 роках обіймав посаду міністра фінансів. До цього він працював міністром внутрішніх справ.

На Генкока почали тиснути, щоб він пішов з посади після того, як Sun опублікував фотографії, а потім відео, на якому він цілується із Джиною Коладанджело, яка також працює у міністерстві охорони здоров'я. Вони обоє одружені й мають дітей.

В офісі британського прем'єра наголосили, що Генкок сам вирішив піти і що прем'єр-міністр його до цього не спонукав. Коладанджело також піде з посади невиконавчої директорки департаменту охорони здоров'я.

Зазначимо, на початку пандемії Генкок засудив поведінку вченого-епідеміолога Ніла Фергюсона, який зустрічався з жінкою попри карантин.

Тоді Фергюсон змушений був через це піти у відставку з антиковідної ради уряду. А Генкок тоді назвав вчинок вченого "дивним" і говорив, що й надалі обіймати посаду урядового радника професор "просто не може".

Муніра Вілсон, яка відповідає у Лейбористській партії за охорону здоров'я, додала, що міністр грубо порушив свої власні правила про соціальне дистанціювання в громадських місцях.

"І це він забороняв сім'ям обіймати своїх коханих, а сам у цей час робив, що хотів, прямо на своєму робочому місці", - заявила вона.

Водночас в уряді заявили, що призначення Коладанджело на її посаду відповідало всім стандартним процедурам, і правила ніхто не порушував.