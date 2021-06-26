Російський мільярдер помер від ковіду в Монако

Російський мільярдер Олег Бурлаков 23 червня раптово помер від коронавірусу в Монако, куди він нещодавно приїхав із Москви

Про це повідомляє Forbes із посиланням на родичів бізнесмена.

Бурлаков, якому в серпні виповнилося б 72 роки, був співвласником "Стройлєсбанка", йому також належали лакофарбова фабрика Terpentin та інвестиційно-будівельна компанія "Імпульс".

У рейтингу "200 найбагатших бізнесменів Росії - 2021" він зайняв 177-е місце з оцінкою статків у $650 млн.

В останні роки Бурлаков згадувався в пресі частіше не як бізнесмен, а як власник парусної яхти Black Pearl ("Чорна перлина") довжиною 106,7 м. Унікальність судна полягає у тому, що воно здатне пересуватися за рахунок альтернативної енергії - сонячної та вітряної. У бесіді з Forbes Бурлаков розповідав, що вклав в судно більше $250 млн, виручених від продажу акцій "Новоросцемент" і "Бурнафтогаз".

Кілька років тому у Бурлакова почався розлучний процес із дружиною. У 2020 році вона подала на нього до лондонського суду. У бізнесмена залишилися дві дочки.

Нагадаємо, у березні найбагатша людина Чехії, засновник і власник компанії PPF Group мільярдер Петр Келлнер, загинув у результаті аварії вертольота на Алясці.