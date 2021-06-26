Будівництво планується завершити через шість років.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні, 26 червня, дав старт будівництву каналу "Стамбул", який з'єднає Мармурове і Чорне моря і стане дублером протоки Босфор.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Будівництво каналу "Стамбул" планується завершити через шість років. Вартість проекту оцінюється приблизно в $15 млрд", – сказав Ердоган на церемонії закладки фундаменту першого моста через канал.

Довжина каналу становитиме 45 км, мінімальна ширина - 245 м, глибина - близько 21 м.

Ердоган зазначив, що новий канал дасть змогу забезпечити більшу безпеку Стамбула, оскільки через протоку Босфор щороку проходить дедалі більше суден, які "несуть потенційний ризик".

"У разі, якщо будь-яке судно з вантажем, зокрема нафти, зазнає лиха в Босфорі, екології Туреччини буде завдано сильного удару", – пояснив президент.

За словами Ердогана, канал "Стамбул" найоптимальніша з усіх альтернатив, які стояли перед турецькою владою.

Фото: aa.com.tr

Нагадаємо, вперше ідею створення такого каналу Ердоган озвучив у 2011 році, коли він очолював уряд Туреччини. Цей проєкт у разі реалізації дасть змогу значно зменшити навантаження на протоку Босфор. Водночас багато експертів висловлюють занепокоєння тим, що на новий канал, можливо, не поширюватиметься конвенція Монтре, відповідно до якої, зокрема кораблі нечорноморських країн можуть перебувати в акваторії Чорного моря щонайбільше 21 день.

У березні 2021 року влада Туреччини затвердила план розвитку проєкту "Канал Стамбул". На початку квітня Ердоган заявив, що Анкара поки не планує виходити з конвенції Монтре.