Міноборони РФ назвало британський есмінець "жирною ціллю" для російських ракет

Британський есмінець Defender, для перехоплення якого біля берегів окупованого Криму російські військові відкривали вогонь і скидали бомби по курсу, є "лише жирною ціллю для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту".

З такою заявою виступив офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков, передає РБК.

"Епічне фіаско провокації британського есмінця Defender у Чорному морі, який різко змінив курс з російських територіальних вод (територіальних вод України, які РФ вважає своїми після анексії Криму - ред.) після попереджувальних пострілів сторожового корабля, надовго залишиться ароматною плямою на репутації королівських військово-морських сил", - заявив він.

В російському Міноборони закликали Пентагон і командування британських військово-морських сил, що направляють свої військові кораблі в Чорне море, "не випробовувати марно долю, йдучи на поводу українських "адміралів москітного флоту", керуватися розумом".

23 червня Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по курсу есмінця Defender, який йшов з України в Грузію повз Крим. Великобританія заявила, що розцінила це як навчальні стрільби, проте кореспондент BBC, який був на борту есмінця під час переходу, повідомив, що російські військові дійсно виконували небезпечні маневри біля есмінця.

Росія погрожувала відкрити вогонь, після чого дійсно пролунали звуки пострілів. Бомбометання в репортажі BBC не було видно, хоча російські літаки літали поруч з кораблем Defender. За словами журналіста, протягом переходу з України в Грузію екіпаж есмінця бачив щонайменше 20 літаків РФ. Деякі з них пролітали "занадто близько", за висловом кореспондента.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон наступного дня сказав, що есмінець HMS Defender законно перебував у Чорному морі поблизу Криму.