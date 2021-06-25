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Друг Нємцова став першим відомим політиком, якому Росія заборонила балотуватись через підтримку Навального

Ілля Яшин хотів взяти участь у виборах в московську думу.

Друг Нємцова став першим відомим політиком, якому Росія заборонила балотуватись через підтримку Навального
Фото: Youtube / Илья Яшин

Близький друг вбитого у 2015 році Бориса Нємцова Ілля Яшин став першим відомим російським політиком, якому заборонили брати участь у виборах як "екстремісту".

Про це він повідомив на Youtube.

Опозиціонер Яшин, який є депутатом одного із районів Москви, хотів балотуватися в міську думу, але йому не дозволили навіть відкрити виборчий рахунок.

"Мене зняли з виборів. Виборчком визнав мене екстремістом через підтримку Навального і заборонив висуватися. Такого нахабного свавілля я не бачив давно", - заявив він.

На початку червня в Росії набув чинності закон про заборону на участь у виборах всіх рівнів для людей, причетних до діяльності організацій, визнаних владою екстремістськими і терористичними. Підтримкою можуть вважатися навіть "висловлювання в інтернеті" й інші дії - фінансування, консультативна, майнова чи інша допомога.

Через кілька днів після цього суд Москви оголосив екстремістськими і заборонив діяльність Фонду боротьби з корупцією, Фонду захисту прав громадян та штабів російського опозиціонера Олексія Навального.

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