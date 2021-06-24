Росія готова розглянути передачу Білорусі ракетних комплексів С-400

"Під час надходження відповідного звернення на поставку таке питання буде опрацьовано в найкоротші терміни".

Росія готова за запитом Мінська розглянути питання поставок систем ЗРК С-400 і зенітних ракетно-гарматних комплексів “Панцир-С1” у Білорусь.

Про це повідомив заступник директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ Андрій Бойцов, передає “Анадолу”.

“Ми знаходимося в тісному контакті з нашими білоруськими колегами з усіх питань в галузі військово-технічного співробітництва, і під час надходження відповідного звернення на поставку ЗРК С-400 і ЗРПК "Панцир-С1" таке питання буде опрацьовано в найкоротші терміни”, - сказав Бойцов на виставці озброєння і військової техніки MILEX-2021 Мінську.

Міноборони Білорусі в січні повідомило, що опрацьовує угоду, що стосуються оснащення армії системами С-400 і “Панцир-С1”.

Нагадаємо, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія у понеділок, 21 червня, синхронно запровадили нові санкційні пакети проти режиму Олександра Лукашенка.

Санкційний перелік Євросоюзу найбільший, до нього увійшли 78 фізичних осіб та вісім юридичних. Серед них - російський мільярдер Михайло Гуцерієв (компанії "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк), Лілія Лукашенко (невістка Лукашенка, дружина його сина Віктора), Дмитро Лукашенко (середній син Лукашенка), автомобільні заводи МАЗ та БелАЗ.

Санкції пов'язані з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.