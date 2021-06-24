Штати підтримали Британію "у протистоянні агресії Росії в Україні" після інциденту з есмінцем

У посольстві наголосили, що Крим - це Україна.

Сполучені Штати Америки висловили підтримку Великій Британії та Україні після інциденту з есмінцем HMS Defender королівського військово-морського флоту, який перебував у Чорному морі, поблизу окупованого Росією Криму.

Про це йдеться у повідомленні посольства США у Twitter.

"Ми підтримуємо нашого союзника, Великобританію, у протистоянні агресії Росії в Україні, і ми підтверджуємо свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води. Крим - це Україна", - йдеться у повідомленні.

We stand with our ally, the United Kingdom, in opposing Russia aggression in Ukraine, and we reaffirm our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, extending to its territorial waters. Crimea is Ukraine. pic.twitter.com/XuM4lBkI8d — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 24, 2021

Нагадаємо, 23 червня міністерство оборони Росії повідомило про "серію попереджувальних пострілів" у бік британського есмінця HMS Defender у Чорному морі, а також про попереджувальне бомбометання з повітря по курсу корабля, що буцімто "перетнув державний кордон" РФ поблизу Криму. Після цього британський корабель залишив акваторію анексованого РФ Кримського півострова, запевняли в Москві.

Офіційний Лондон у той же день спростував це повідомлення.

У Міноборони РФ заявили про готовність "бомбити" всі кораблі, що "вторгнуться". Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму. Він також наголосив, що Британія не визнає анексію Криму, який є частиною суверенної української території.

Міноборони України відреагувало на інцидент, назвавши його серйозним порушенням міжнародного права.