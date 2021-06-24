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Штати підтримали Британію "у протистоянні агресії Росії в Україні" після інциденту з есмінцем

У посольстві наголосили, що Крим - це Україна.

Штати підтримали Британію "у протистоянні агресії Росії в Україні" після інциденту з есмінцем
Фото: ellicottvilletimes.com

Сполучені Штати Америки висловили підтримку Великій Британії та Україні після інциденту з есмінцем HMS Defender королівського військово-морського флоту, який перебував у Чорному морі, поблизу окупованого Росією Криму.

Про це йдеться у повідомленні посольства США у Twitter.

"Ми підтримуємо нашого союзника, Великобританію, у протистоянні агресії Росії в Україні, і ми підтверджуємо свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води. Крим - це Україна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 червня міністерство оборони Росії повідомило про "серію попереджувальних пострілів" у бік британського есмінця HMS Defender у Чорному морі, а також про попереджувальне бомбометання з повітря по курсу корабля, що буцімто "перетнув державний кордон" РФ поблизу Криму. Після цього британський корабель залишив акваторію анексованого РФ Кримського півострова, запевняли в Москві.

Офіційний Лондон у той же день спростував це повідомлення.

У Міноборони РФ заявили про готовність "бомбити" всі кораблі, що "вторгнуться". Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму. Він також наголосив, що Британія не визнає  анексію Криму, який є частиною суверенної української території.

Міноборони України відреагувало на інцидент, назвавши його серйозним порушенням міжнародного права.

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