Постійна представниця України при Женевському відділенні ООН приступила до роботи

6 квітня Євгенія Філіпенко була призначена на цю посаду.

Сьогодні, 24 червня, офіційно приступила до роботи постійна представниця України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенія Філіпенко.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

"Сьогодні бойовий корпус послів і постійних представників України вже цілком офіційно поповнився однією з найкращих моїх колег, супер досвідченою професіоналкою, яка за декілька десятиліть пройшла шлях від молодшої дипломатки до постійної представниці України при Женевському відділені ООН Євгенії Філіпенко", - написав він у фейсбуці.

Кислиця нагадав, що Філіпенко раніше працювала на різних посадах в МЗС, в постійному представництві України при ООН, в постійному представництві України у Відні, в восольстві України в Сербії.

"Євгенія чудова колега, людина і щира патріотка своєї країни, яка і сьогодні на церемонії вручення вірчих грамот нагадала Директорці Женевського відділення (з Росії) про роль ООН у зупинці зовнішньої агресії, деокупації територій та подаланні наслідків війни. Побажаємо Євгенії наснаги, здоров’я і успіхів заради вільної і демократичної України! Вдячний президенту України Володимиру Зеленському Офісу Президента України і Дмитру Кулебі за цей чудовий вибір постійної представниці і високу довіру!", - додав заступник голови МЗС.

Нагадаємо, 6 квітня Зеленський своїм указом звільнив Юрія Клименка з посади постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві і призначив на чю посаду Євгенію Філіпенко.