Меркель виступила за прямий діалог Євросоюзу з Путіним для "покращення відносин"

Канцлер Німеччини вважає, що пора шукати прямих контактів із Росією.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за прямий діалог Євросоюзу із президентом РФ Володимиром Путіним. Вона аргументувала це необхідністю "покращити відносини", пише Reuters.

"На мій погляд, ми як Європейський Союз маємо також шукати прямий контакт із Росією та російським президентом", - заявила Меркель у своїй останній промові в нижнійи палаті Бундестага.

Меркель заявила також, що "президенту США недостатньо поговорити з російським президентом".

"Я дуже вітаю це, але ЄС має також створювати форуми для діалогу", - зазначила вона.

Нагадаємо, що 24-25 червня лідери Європейського Союзу проводять саміт, на якому планується, зокрема, обговорити нову стратегію відносин з Росією.

Німеччина і Франція запропонували обговорити можливість зустрічі на вищому рівні з Володимиром Путіним як способу відновлення відносин. Проти цього виступили Польща і країни Балтії, а прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що не братиме участь у саміті ЄС-Росія, якщо такий відбудеться. Марк Рютте сказав, що не збирається зустрічатися з Путіним через збитий над Донбасом російськими найманцями літак рейсу МН17.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав небезпечною та безпідставною ідею відновлення самітів між Європейським Союзом та Росією.