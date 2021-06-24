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Словаччина вирішила позбутися більшості доз купленого зі скандалом "Спутніка V"

Немає попиту, і спливають терміни придатності.

Словаччина вирішила позбутися більшості доз купленого зі скандалом "Спутніка V"
Фото: EPA/UPG

Словаччина подарує чи продасть іншим країнам 160 тисяч доз російської вакцини "Спутнік V", яка була куплена зі скандалом навесні.

Відповідне рішення 23 червня ухвалив словацький уряд, пише The Slovak Spectator.

Словаччина отримала 200 тисяч доз "Спутніка" на початку березня, але знадобилося ще цілих три місяці для того, щоб запустити процедуру реєстрації на вакцинацію. З 7 червня бажання отримати щеплення "Спутніком" виявили трохи більше 14 тисяч жителів Словаччини, з них 8 тисячам вже вкололи російську вакцину.

Враховуючи невеликий попит та наближення кінцевого терміну придатності вакцини, уряд вирішив передати невикористані дози іншим країнам.

"З урахуванням триваючої серйозної епідеміологічної ситуації та необхідності взаємної співпраці з країнами для сповільнення поширення Covid-19, ми пропонуємо передати певну кількість доз Sputnik V країнам Західних Балкан як матеріальну допомогу", - йдеться в урядовому рішенні. Частину вакцини Словаччина готова продати зацікавленим країнам, але поки що інтерес виявила тільки Аргентина.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що уряд хотів би продати вакцини, але за відсутності покупців їх краще подарувати, ніж просто викинути після закінчення строку придатності.

Нагадаємо, що навесні 2021 року в Словаччині змінили уряд через скандал довкола договору про постачання вакцини "Спутнік V". З'ясувалося, що прем'єр-міністр Ігор Матович уклав контракт із Росією без узгодження з партнерами по коаліції.

Попутно Матович встиг образити Україну, невдало пожартувавши, що він "пообіцяв" Росії Закарпаття за вакцину проти ковіду. Міністерству закордонних справ Словаччини після цього довелося просити вибачення перед Україною.

Президентка Зузана Чапутова розкритикувала дії прем'єра, і за кілька днів йому довелося просити про відставку.

Новим прем'єром став Едуард Хегер.

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