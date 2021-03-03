Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Останній імператор
Останній імператор
Олексій Чернишов: «Ми ще раз підкреслили неможливість підвищення тарифів. І мери під цим підписались»
Олексій Чернишов: «Ми ще раз підкреслили неможливість підвищення тарифів. І мери під цим підписались»
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Аваков не бачить підстав для санкцій проти Порошенка
Аваков не бачить підстав для санкцій проти Порошенка
Зеленський вакцинувався від коронавірусу
Зеленський вакцинувався від коронавірусу
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
ГоловнаСвіт

Прем'єр Словаччини пожартував, що "пообіцяв" Росії Закарпаття за вакцину проти ковіду

При цьому Матович одразу наголосив, що це був жарт.

Прем'єр Словаччини пожартував, що "пообіцяв" Росії Закарпаття за вакцину проти ковіду
Ігор Матович
Фото: novinky.cz

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович прокоментував закупівлі російської вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з поосиланням на Radio Expres.

В ефірі радіо журналіст зазначив, що Матович вів переговори з Росією протягом декількох тижнів, і запитав у нього, що він пообіцяв росіянам за постачання вакцини.

"Закарпатську Україну", - відповів словацький прем’єр, але одразу наголосив, що це був жарт.

"Як ви думаєте, що я їм обіцяв. Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли", - сказав Матович.

Він наголосив, що головною його метою було - надати вакцину жителям Словаччини. При цьому він Матович поскаржився на заяви про те, що домовленості з росіянами автоматично означають нібито державну зраду.

Цього тижня Словаччина отримала першу партію "Супутника V", не чекаючи реєстрації препарату в Європейському союзі. Загалом Братислава отримає близько 2 млн доз. Після отримання російської вакцини в уряді Словаччині розгорілася криза. Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, в результаті чого це може привести до дострокових парламентських виборів.

Раніше прем'єр Словаччини закликав боротися з коронавірусом "так, як колись із комуністами".

Нагадаємо, 2 лютого один з найвідоміших медичних журналів The Lancet опублікував попередні результати третьої фази клінічних досліджень російської вакцини "Спутнік V". Повідомлялося, що ця розробка має 91,6% ефективності проти COVID-19.

Чи зареєструють "Спутнік V" у країнах ЄС, чи зможе вакцина потрапити в Україну і чи дійсно вона безпечна, читайте у матеріалі LB.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також