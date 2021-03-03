При цьому Матович одразу наголосив, що це був жарт.

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович прокоментував закупівлі російської вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з поосиланням на Radio Expres.

В ефірі радіо журналіст зазначив, що Матович вів переговори з Росією протягом декількох тижнів, і запитав у нього, що він пообіцяв росіянам за постачання вакцини.

"Закарпатську Україну", - відповів словацький прем’єр, але одразу наголосив, що це був жарт.

"Як ви думаєте, що я їм обіцяв. Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли", - сказав Матович.

Він наголосив, що головною його метою було - надати вакцину жителям Словаччини. При цьому він Матович поскаржився на заяви про те, що домовленості з росіянами автоматично означають нібито державну зраду.

Цього тижня Словаччина отримала першу партію "Супутника V", не чекаючи реєстрації препарату в Європейському союзі. Загалом Братислава отримає близько 2 млн доз. Після отримання російської вакцини в уряді Словаччині розгорілася криза. Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, в результаті чого це може привести до дострокових парламентських виборів.

Раніше прем'єр Словаччини закликав боротися з коронавірусом "так, як колись із комуністами".

Нагадаємо, 2 лютого один з найвідоміших медичних журналів The Lancet опублікував попередні результати третьої фази клінічних досліджень російської вакцини "Спутнік V". Повідомлялося, що ця розробка має 91,6% ефективності проти COVID-19.

Чи зареєструють "Спутнік V" у країнах ЄС, чи зможе вакцина потрапити в Україну і чи дійсно вона безпечна, читайте у матеріалі LB.ua.