Глава ФБР назвав штурм Капітолію "внутрішнім тероризмом"

Федеральне бюро розслідувань класифікувало штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа 6 січня як "внутрішній тероризм".

Про це директор ФБР Крістофер Рей заявив, виступаючи перед Юридичним комітетом Сенату США, передає Голос Америки.

"Цей напад, ця облога, були, просто кажучи, кримінальними діями, і ми, ФБР, розглядаємо таку поведінку, як внутрішній тероризм", - заявив Рей.

Рей спростував конспірологічні теорії, згідно з якими учасники штурму Капітолію лише прикидалися прихильниками Трампа, заявивши, що ФБР "не знайшло підтверджень цього".

Рей запевнив, що ФБР використовує всі наявні в арсеналі відомства слідчі ресурси для переслідування причетних до "жахливого насильства і злочинних дій, які відбулися 6-го січня 2021 року".

Директор ФБР також заявив про відсутність доказів підтасовки виборів у США.

За словами директора ФБР, його відомство отримало понад 270 000 повідомлень від американців, які допомогли правоохоронцям ідентифікувати учасників штурму Капітолію.

Міністерство юстиції США висунуло різні кримінальні звинувачення - від змови до нападу на співробітників сил правопорядку - проти більш ніж 250 осіб.

Нагадаємо, що 6 січня через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень загинули п’ятеро людей.