"Євробачення-2021" відбудеться у офлайн-форматі

Чи допустять на шоу публіку та які суспільні заходи будуть дозволені в рамках “Євробачення”, буде ухвалене пізніше.

Пісенний конкурс "Євробачення" навесні цього року відбудеться вживу та з глядачами. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті конкурсу.

"У лютому було оголошено, що "нормальний" формат конкурсу пісні "Євробачення" не може відбутися за нинішніх обставин. При цьому організатори сподівалися, що захід може відбутися за "сценарієм B" - в урізаному форматі, але з вражаючою версією конкурсу з суворими заходами охорони здоров'я і безпеки, соціальним дистанціюванням. Це рішення було недавно підтверджено референс-групою "Євробачення", керівним органом заходу, і виконавчою радою Європейської мовної спілки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно з обраним планом число людей кожній з делегацій буде скорочено у порівнянні з попередніми роками. Зменшиться і кількість журналістів, які можуть висвітлювати конкурс.

Чи допустять на шоу публіку та які суспільні заходи будуть дозволені в рамках "Євробачення", буде ухвалене пізніше.

Нагадаємо, "Євробачення-2021" відбудеться у Роттердамі в травні. Півфінали - 18 та 20 травня, фінал - 22 травня.

Україну на конкурсі представлятиме гурт Go_A. Він став переможцем на національному відборі в 2020 році, але через коронавірус Євробачення не відбулося, і за гуртом залишили право представляти Україну на конкурсі в 2021 році.