Саркозі за ґратами. Як суд арештував експрезидента Франції

Нехай Саркозі і не ночуватиме у тюремній камері найближчим часом та зможе подати апеляцію на рішення суду, наслідки репутаційного удару для колишнього президента катастрофічні. До того ж, у квітні на колишнього лідера чекає ще один вердикт, цього разу у справі про фінансування його виборчої кампанії. Власне, саме з виборчих кампаній й розпочалися усі проблеми Саркозі з французькою Фемідою. Далі – LB.ua.

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі засудили до трьох років ув’язнення, з них два він відбуватиме умовно, а один рік — за ґратами. Вердикт був винесений у справі про корупцію та зловживання службовим становищем. Попри те, що адвокат ексголови держави зможе подати апеляцію і перетворити рік реального ув’язнення на домашній арешт з носінням електронного браслету, історичності рішення суду це не відміняє. Вперше у Франції колишньому президенту дали тюремний термін. Навіть Жаку Шираку, якого свого часу визнали винним у влаштуванні друзів на посади у мерії Парижа, дали два роки умовно .

Фото: EPA/UPG Колишній президент Франції Ніколя Саркозі перед судовим засіданням, Париж, 01 березня 2021

Вплив на справу в обмін на посаду у Монако

Справа про корупцію з’явилася на столі суддів завдяки збігу. У 2013 році слідчі поставили на прослуховування номер вже тоді колишнього президента Саркозі у рамках розслідування незаконного фінансування його виборчої кампанії 2007 року грошима лівійського режиму. Швидко стало зрозуміло, що Саркозі використовував окрему сім-карту для спілкування зі своїм адвокатом Тієррі Ерцоґом.

Прослуховування цих розмов навело слідчих на зовсім інші “грішки” експрезидента. Той жваво обговорював з Ерцоґом важелі впливу на касаційний суд, де на той момент розглядалася ще одна справа проти колишнього глави держави (намагання витягти незаконним способом гроші на свою передвиборну кампанію у на той момент серйозно хворої літньої спадкоємиці імперії “Лореаль” Ліліан Беттанкур). Здавалося б, розмовляти з адвокатом можна про що завгодно, провини у цьому немає. Однак до гри вступив третій учасник – адвокат касаційного суду, Жільбер Азібер, який висловив готовність допомогти екс-президенту отримати доступ до інформації про хід його справи та навіть вплинути на неї в обмін на “послугу”. Як потім дізналися слідчі, під “послугою” малася на увазі обіцянка допомогти Азіберу отримати посаду у Монако.

Фото: EPA/UPG

Згодом стало зрозуміло, що Саркозі дізнався про прослуховування своєї сімки, адже розмови про Монако і касаційний суд різко згорнулися. Посаду Азібер так і не отримав, а у справі про Беттанкур так і не знайшлося достатньо доказів проти Саркозі. Попри це реальний тюремний термін в один рік отримали усі троє – як Саркозі, так і Ерцоґ з Азібером, після того як прокуратура визначила їхні наміри "корупційним пактом". Саркозі і його захист мають намір подати апеляцію, спираючись на те, що вердикт занадто суворий, враховуючи, що “обмін послугами” так і не був реалізований. Втім, за французьким законодавством, одного лише наміру використати своє службове становище для організації корупційних схем, аби вплинути на хід судочинства, достатньо для покарання.

Від зірок до теренів

Ніколя Саркозі був президентом Франції впродовж однієї каденції – з 2007 по 2012 рік. Не зважаючи на те, що після цього він більше не обіймав жодну виборну посаду, з політичного життя експрезидент не зник. У 2017 Саркозі спробував влаштувати реванш і повернутися до влади, однак "пролетів" ще на етапі праймеріз, в яких "Республіканці" обрали своїм кандидатом Франсуа Фійона (який, до слова, теж не дуже дружить з правосуддям).

Фото: EPA/UPG Ніколя Саркозі зі своєю дружиною Карлою Бруні-Саркозі під час передвиборної агітації за консервативну партію, Париж, 9 жовтня 2016 р.

Попри фіаско Саркозі, його виступи на з’їздах партії досі збирають шквал аплодисментів, а книги б’ють рекорди продажів. Саркозі обідає з експрем’єром Макрона Едуаром Філіпом, підтримує теплі стосунки з чинним прем’єром Жаном Кастексом і міністром внутрішніх справ Жеральдом Дарманеном. Після нищівної поразки Фійона на виборах 2017 року "Республіканці" так і не знайшли харизматичного лідера, який би зміг відновити репутацію консерваторів і дати їхньому кандидату шанс вийти у другий тур у 2022 році. Останнім яскравим обличчям у партії, здатним збирати повні зали, залишається Ніколя Саркозі. На вирок його соратники відреагували одноголосно, назвавши рішення суду "непропорційно суворим", "шокуючим" і "політично вмотивованим".

Якщо хтось сподівався на повернення політика до великої гри на наступних президентських виборах у 2022 році, вирок у справі корупції змішав карти – єдина надія прихильників і соратників політика на реванш в апеляції, однак на це підуть довгі місяці. Захист Саркозі висловив намір боротися до останнього. Свою вправність в іграх з Фемідою адвокати політика вже показали: за останні вісім років Саркозі виграв щонайменше три інші справи, які, поміж іншого, стосувалися штрафу за перевищення максимально дозволених витрат на виборчу кампанію. У понеділок залу суду експрезидент покинув швидким кроком і без коментарів, але з високо піднятою головою.