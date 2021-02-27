У Києві завершилася акція ”Справедливість Стерненку – справедливість усім”, сутичок не було (оновлено)
У Києві завершилася акція ”Справедливість Стерненку – справедливість усім”, сутичок не було (оновлено)
Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
Степанов заявив, що не збирається звітувати про створену три місяці тому компанію, що реєструвала вакцину від ковіду в Україні
Степанов заявив, що не збирається звітувати про створену три місяці тому компанію, що реєструвала вакцину від ковіду в Україні
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
Поліція намагається потрапити до офісу співорганізаторів акції на підтримку Стерненка
Поліція намагається потрапити до офісу співорганізаторів акції на підтримку Стерненка
​Російські дипломати повернулися з КНДР на дрезині, яку їм довелося штовхати
​Російські дипломати повернулися з КНДР на дрезині, яку їм довелося штовхати
Микола Точицький: «Знайдено країну, яка буде першою перепродавати Україні вакцини за контрактами ЄС»
Микола Точицький: «Знайдено країну, яка буде першою перепродавати Україні вакцини за контрактами ЄС»
Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
Щеплені і щасливі. Як в Україні розпочалася вакцинація від ковіду
Щеплені і щасливі. Як в Україні розпочалася вакцинація від ковіду
ГоловнаПолітика

Кулеба запросив французький бізнес до участі у "Великому будівництві" та великій приватизації

Глава МЗС перебуває з робочим візитом у Франції.

Кулеба запросив французький бізнес до участі у "Великому будівництві" та великій приватизації
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Франції провів зустріч бізнесради з представниками великого і середнього бізнесу і запросив їх  взяти участь у "Великому будівництві" і великій приватизації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"В наступні роки в Україні відкриваються величезні можливості, зокрема у сферах будівництва, інфраструктури та енергетики. Президент України та Уряд налаштовані на масштабне оновлення української інфраструктури, аби створити якісно нові можливості для розвитку нашої країни та міжнародної торгівлі", - зауважив міністр.

Дмитро Кулеба уточнив, що йдеться, насамперед, про побудову та концесію доріг та мостів, концесію та приватизацію портів, модернізацію прикордонної інфраструктури, проєкти з електрифікації громадського транспорту, розвитку систем водопостачання, переробки сміття та ін. 

Крім того, сторони приділили особливу увагу енергетичній сфері. Кулеба відзначив потенціал виробництва в Україні зеленого водню та синхронізацію нашої держави з курсом Європейської зеленої угоди, яка відкриває нові можливості у сфері відновлюваної енергетики.

Зазначається, що участь у раді взяли топменеджери компаній, які вже працюють або зацікавлені у реалізації бізнеспроєктів в Україні: Airbus, Air Liquide, Alstom, Crédit Agricole, Egis, RTE International, TOTAL Eren, Tryba Energy тощо.

Велике будівництво - це масштабний інфраструктурний проєкт, завдяки якому в короткі терміни по всій країні побудовані і реконструйовані сотні соціальних об'єктів і доріг.

На всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура" президент Володимир Зеленський озвучив плани "Великого будівництва" на 2021 рік: 6,5 тис км доріг, 245 мостів і найдовша дорога в країні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також