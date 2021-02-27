Кулеба запросив французький бізнес до участі у "Великому будівництві" та великій приватизації

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Франції провів зустріч бізнесради з представниками великого і середнього бізнесу і запросив їх взяти участь у "Великому будівництві" і великій приватизації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"В наступні роки в Україні відкриваються величезні можливості, зокрема у сферах будівництва, інфраструктури та енергетики. Президент України та Уряд налаштовані на масштабне оновлення української інфраструктури, аби створити якісно нові можливості для розвитку нашої країни та міжнародної торгівлі", - зауважив міністр.

Дмитро Кулеба уточнив, що йдеться, насамперед, про побудову та концесію доріг та мостів, концесію та приватизацію портів, модернізацію прикордонної інфраструктури, проєкти з електрифікації громадського транспорту, розвитку систем водопостачання, переробки сміття та ін.

Крім того, сторони приділили особливу увагу енергетичній сфері. Кулеба відзначив потенціал виробництва в Україні зеленого водню та синхронізацію нашої держави з курсом Європейської зеленої угоди, яка відкриває нові можливості у сфері відновлюваної енергетики.

Зазначається, що участь у раді взяли топменеджери компаній, які вже працюють або зацікавлені у реалізації бізнеспроєктів в Україні: Airbus, Air Liquide, Alstom, Crédit Agricole, Egis, RTE International, TOTAL Eren, Tryba Energy тощо.

Велике будівництво - це масштабний інфраструктурний проєкт, завдяки якому в короткі терміни по всій країні побудовані і реконструйовані сотні соціальних об'єктів і доріг.

На всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура" президент Володимир Зеленський озвучив плани "Великого будівництва" на 2021 рік: 6,5 тис км доріг, 245 мостів і найдовша дорога в країні.