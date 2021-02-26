Стратегію деокупації Криму представлять громадськості за два тижні, - Данілов

За два тижні громадськості презентують "відкриту" частину проєкту державної стратегії з деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій АР Крим і м. Севастополя.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Перше питання, яке розглядали, - проєкт державної стратегії з деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій АР Крим і м. Севастополя. Перше питання розглядали в закритому режимі. Це питання з двох частин, одна частина стосується військової складової, що повністю закрита. Другу частину буде повністю відкрито суспільству за два тижні. Цю частину опрацьовували протягом цілого року. Ми розпочали цю роботу в 20-х числах лютого 2020 року", - сказав Данілов на брифінгу в п'ятницю за результатами засідання РНБО.

Данілов зазначив, що в розробці брали участь майже всі міністерства і відомства країни, а також два комітети Верховної Ради.

Крім того, Данілов подякував розвідникам, які добувають інформацію на території тимчасово окупованого Криму.

"На підставі цих якісних документів ми вже опрацювали цю позицію. На превеликий жаль, з 2014 до 2019 року в країні кримське питання не було цілісно розглянуто жодного разу. І за два тижні ми домовилися, що на засіданні РНБО це питання буде в остаточному вигляді прийнято. І що стосується публічної частини, буде презентовано нашому суспільству", - зазначив секретар РНБО.

Раніше повідомляли, що через два тижні на засіданні РНБО буде заслухано звіт Офісу генеральної прокуратури, Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ про реалізацію справ щодо державної зради і дезертирства.

Сьогодні РНБО ввела санкції щодо Захарченка, Якименка, Березовського і ще семи ексвисокопосадовців через зраду батьківщині. Їх позбавлено всіх звань.