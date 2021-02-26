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Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КС ще на місяць

Указ оприлюднено 26 лютого.

Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КС ще на місяць
Олександр Тупицький
Фото: ukrinform.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду з 28 лютого на один місяць.

Відповідний указ №79/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

"Відсторонити Тупицького Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць", - сказано в тексті указу від 26 лютого.

Наприкінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.

Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним з формальних причин, але, незважаючи на це, УДО все одно перестало пускати його в суд.

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