Зеленський на чверть збільшив штат апарату РНБО

Президент Володимир Зеленський збільшив граничну чисельність працівників апарату Ради національної безпеки і оборони зі 190 до 237 "штатних одиниць".

Про це йдеться в указі №76/2021 від 26 лютого.

Президент також дещо змінив структуру апарату РНБО, створивши, зокрема, посаду головного державного аудитора.

Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки буде ліквідована, а натомість у складі апарату РНБО створюються Служба з питань запобігання та виявлення корупції і Служба з питань інформаційних технологій.

Нагадаємо, що в лютому РНБО вже двічі збиралося на засідання, ще одне заплановано на 26 лютого.

19 лютого РНБО включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб та 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

2 лютого під санкції потрапив соратник Медведчука Тарас Козак і телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK.