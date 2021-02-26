Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
«Не вакцинуйтесь». Роздуми лікаря про смертельно небезпечні поради політиків
«Не вакцинуйтесь». Роздуми лікаря про смертельно небезпечні поради політиків
Колектив львівського телеканалу взбунтувався проти свого директора, причетного до запуску нового "каналу Медведчука"
Колектив львівського телеканалу взбунтувався проти свого директора, причетного до запуску нового "каналу Медведчука"
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський
СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
​Оксана Забужко: «Нема способу "оживити" національного класика, не читаючи його»
​Оксана Забужко: «Нема способу "оживити" національного класика, не читаючи його»
Зеленський завтра збирає нараду з Коболєвим та Вітренком
Зеленський завтра збирає нараду з Коболєвим та Вітренком
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
ГоловнаПолітика

Зеленський на чверть збільшив штат апарату РНБО

В Радбезі з'явилася посада головного державного аудитора.

Зеленський на чверть збільшив штат апарату РНБО
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський збільшив граничну чисельність працівників апарату Ради національної безпеки і оборони зі 190 до 237 "штатних одиниць".

Про це йдеться в указі №76/2021 від 26 лютого.

Президент також дещо змінив структуру апарату РНБО, створивши, зокрема, посаду головного державного аудитора.

Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки буде ліквідована, а натомість у складі апарату РНБО створюються Служба з питань запобігання та виявлення корупції і Служба з питань інформаційних технологій.

Нагадаємо, що в лютому РНБО вже двічі збиралося на засідання, ще одне заплановано на 26 лютого.

19 лютого РНБО включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб та 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

2 лютого під санкції потрапив соратник Медведчука Тарас Козак і телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також