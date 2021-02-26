Перед введенням санкцій три "літаки Медведчука" перегнали у Швейцарію, - Bihus.Info

В рішенні РНБО йдеться про п'ять офшорних компаній, які значаться власниками цих приватних літаків.

Три з п’яти чартерних літаків, на офшорних власників яких Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції через справи нардепа Віктора Медведчука, незадовго до засідання РНБО перегнали у містечко Сент-Галлен у Швейцарії.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

В рішенні РНБО йдеться про накладення санкцій на п'ять офшорних компаній, які, в свою чергу, значаться власниками приватних літаків. Дві з них напряму пов’язані з Медведчуком і Тарасом Козаком, адже народні депутати в різний період користувалися бортами, записаними на ці фірми.

Третя компанія записана на дружину Ігоря Кушніра – президента будівельного холдингу "Київміськбуд". Кушнір вже встиг заявити про те, що санкції найвірогідніше були накладені помилково.

Четверта - пов’язана з екснардепом і бізнесменом Віталієм Хомутинніком, який підтвердив, що компанія належить йому. На цю компанію зареєстровано лише літак.

"П’ята компанія - WHPA AVIA LTD зареєстрована на Віргінських островах. Додаткової інформації про цю фірму журналістам знайти не вдалося, але можна припустити, що ця структура пов’язана з компанією з дуже схожою назвою – WHPA LIMITED, яка пов’язана з російським бізнесменом Сергієм Сударіковим. Останнього ЗМІ називають наближеним до очільника “Роснєфті” і давнього друга президента РФ Володимира Путіна Ігоря Сєчіна", - йдеться у розслідуванні.

Група компаній "Регіон", яку контролює Сударіков, за інформацією "Схем", також може бути пов’язаною і з оточенням Медведчука.

Літаки усіх трьох компаній, попри заяви Кушніра і Хомутинніка про помилковість і непов’язаність, в період з 10 по 21 лютого вилетіли в аеропорт поблизу містечка Сент-Галлен у Швейцарії, де, за інформацією журналістів, лишаються досі.

Саме в Сент-Галлені юридично прописана фірма "Інтернешнл Трейдінг Партнерс" - співвласник українського "Прикарпатзахідтрансу", яка стала причиною накладення санкцій через володіння частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Саме з цією швейцарською компанією та з її власником – Анатолієм Шефером – і пов’язують Медведчука та його оточення, яке нібито і заробляло на володінні нафтопроводом.

Нагадаємо, 19 лютого Рада національної безпеки та оборони включила Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб та 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

Також РНБО доручила з’ясувати, як частина державного нафтопроводу опинилася в приватних руках.

Сьогодоні, 26 лютого, президент Зеленський скликав нове засідання РНБО. Раніше секретар РНБО Данілов повідомляв, що на наступному засіданні буде винесене питання про запровадження нових санкцій, зокрема щодо українських депутатів.