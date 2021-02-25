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Зеленський назвав ПДЧ в НАТО найближчою метою України

Президент поговорив зі Столтенбергом.

Зеленський назвав ПДЧ в НАТО найближчою метою України
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський в четвер поговорив телефоном з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це йдеться в твітері Столтенберга.

"Хороша розмова з президентом Зеленським. НАТО рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми обговорили важливість реформ та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні. Ми продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство", - написав генсек НАТО.

В твітері президента України йдеться, що Зеленський говорив про План дій про членство в НАТО.

"Радий чути від Єнса Столтенберга, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто й члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у НАТО. Наша найближча мета – ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед зміцнення нашого оборонного сектору", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 9 лютого Столтенберг мав зустріч з українським прем'єром Денисом Шмигалем, який приїжджав до Брюсселю.

Під час розмови з головою уряду Столтенберг сказав, що Україна має наблизитися до стандартів НАТО, якщо хоче отримати План дій щодо членства.

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