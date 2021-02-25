У Білорусі виявили "ознаки екстремізму" у книжці про Донбас

Одна з авторок книжки "Білоруський Донбас" - засуджена до двох років позбавлення волі журналістка.

Мінська обласна експертна комісія з оцінки інформаційних продуктів знайшла ознаки екстремізму у книжці "Білоруський Донбас" про роль білорусів у російсько-українській війні на сході України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Співавторка книжки Катерина Андреєва (яка у 2017-2018 роках була авторкою проєкту Радіо Свобода "Донбас.Реалії") зараз перебуває за ґратами. Її разом зі ще однією журналісткою з "Белсат" Дар’єю Чульцовою засудили до двох років у колонії. Журналісток звинуватили в організації групових дій, які порушили громадський порядок і викликали проблеми в роботі громадського транспорту. Їх затримали під час стріму в Мінську, де силовики розганяли присутніх на місці загибелі Романа Бондаренка.

Журналістові Роману Васюковичу, який привіз книжку білоруських авторів, видану в Україні, загрожує штраф до 1 450 рублів за "розповсюдження інформаційної продукції, що закликає до екстремістської діяльності".

Експертна комісія не уточнила, що саме в книжці містить "ознаки екстремізму".

Ще один автор книжки Ігор Ільяш повідомив, що не отримував висновок експертної комісії з оцінки інформаційної продукції та не знає, в чому виявлений екстремізм.

"Звичайно, нічого екстремістського у "Білоруському Донбасі" немає і бути не може. Всі ці звинувачення - суцільна нісенітниця. Інша справа, що зараз в Білорусі будь-яка правда, будь-яка незгода прирівнюються до екстремізму. Тож у цьому сенсі все логічно", - написав він.

Книжка "Білоруський Донбас" - це журналістське розслідування участі білорусів у війні на сході України, ролі білорусів у ній та впливу конфлікту на Білорусь, ролі спецслужб і самого Олександра Лукашенко.

Перша презентація книжки в Білорусі відбулася 19 лютого в Посольстві України в Мінську, в ній взяв участь посол України Ігор Кизим.