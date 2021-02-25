Співробітники "112", NewsOne та ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного"

На базі регіонального львівського каналу "Перший незалежний" створюється новий канал, який планують запускати колишні співробітники ZIK, NewsOne і "112". Запуск планується у квітні 2021 року.

Про це повідомляє "Детектор медіа".

За даними Єдиного державного реєстру, 24 лютого в каналу змінився власник: ним стало ТОВ "МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ", створене 18 лютого 100 працівниками каналів Медведчука.

Джерела видання надали макети реклами нового каналу за участю співробітників холдингу "Новини", канали якого припинили мовлення через санкції, - ведучих Анастасії Дайнод та Надії Сасс.

Фото: detector.media

Фото: detector.media

Засновник та керівник ТОВ "Тайм медіа" Роман Любицький, якому належав канал "Перший незалежний", у розмові з виданням не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака, проте уточнив, що більше року шукає покупців для свого каналу.

Юрист, ім'я якого Любицький не назвав, шукає нового покупця і діє за дорученням, яке Любицький на нього оформив.

"Я зараз не можу надати коментар - я довгий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця для цього каналу, і мені потрібен час для перевірки інформації", - повідомив Любицький, який був директором телеканалу ZIK до переходу його у власність Тараса Козака.

Джерела "Детектора медіа" підтвердили інформацію про створення нового каналу на основі "Першого незалежного" і повідомили, що керувати його запуском буде телепродюсер Олексій Семенов, який раніше був продюсером "112 Україна" (2013-2014), NewsOne (2015-2017), Прямого каналу (2017-2019), а потім очолив медіахолдинг "Новини", який створив Тарас Козак. Олексій Семенов, Єгор Бенкендорф та Артем Марчевський не відповіли на запит видання на момент публікації матеріалу.

10 лютого стало відомо, що колишні співробітники медіахолдингу, що належить депутату Тарасу Козаку та припинив мовлення через санкції, планують створити новий канал, власниками якого стануть вони самі. Пізніше міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про створення ТОВ "Медіахолдинг Новини", який організували 100 колишніх співробітників ТОВ "Медіахолдинг Новини", серед них - Діана Панченко, Єгор Бенкендорф, Руслан Коцаба, Павло Кужеєв, Тетяна Мироненко, Артем Марчевський та інші.

Видання "Гордон" 17 лютого повідомило, що замість NewsOne у деяких користувачів супутникового телебачення почав виходити в ефір регіональний канал "Перший незалежний". У коментарі виданню представник Нацради з питань телебачення та радіомовлення йшлося, що супутникові та кабельні оператори змінюють телеканали на кнопках на свій розгляд і лише потім повідомляють про це Нацраду.

Водночас, зміни ліцензій у загальнонаціональній телемережі не відбувалися.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.