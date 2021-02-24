Кабмін призначив начальника Чорнобильської зони

Кабінет міністрів призначив головою Державного агентства з управління зоною відчуження Сергія Костюка.

Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомив представника Кабміну в Верховній Раді Василь Мокан

В 2018-2019 роках Костюк очолював державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильський спецкомбінат", в 2019-2020 роках - державне спеціалізоване підприємство "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

В 2014 році Костюк кілька місяців був головою правління "Укргазвидобування", встигнувши потрапити в корупційний скандал. В грудні 2014 року його затримали за підозрою в зловживанні службовим становищем на користь приватної мережі АЗС, внаслідок чого "Укргазвидобування" начебто недоотримало щонайменше 16,76 млн грн доходів.

Пізніше Костюк та його заступник Вадим Шленчак були виправдані в судах всіх трьох інстанцій.

ДАЗВ - центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику в сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і створення ефективної системи управління поводження з радіоактивними відходами.

Агентство було без керівника з кінця січня, коли уряд звільнив Сергія Калашника.