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Кабмін вирішив приєднати Національну академію держуправління до КНУ ім. Шевченка

Академію вивели зі сфери управління ДУСі.

Кабмін вирішив приєднати Національну академію держуправління до КНУ ім. Шевченка
Фото: facebook.com/NAPAUA

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив розпорядження про приєднання Національної академії державного управління при Президентові України до Київського національного університету імені Шевченка.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, який бере участь в засіданнях уряду.

Дніпропетровський інститут НАДУ приєднується до НТУ "Дніпровська політехніка", Одеський - до ДУ "Одеська політехніка", Харківський - до ХНУ ім. Каразіна, Львівський - до НУ "Львівська політехніка".

Нагадаємо, що в 2020 році президент Володимир Зеленський вивів НАДУ зі сфери управління Державного управління справами та передав її до Міністерства освіти і науки.

НАДУ була створена 1995 року для підготовки вищих управлінських кадрів і, на відміну від більшості українських ВНЗ, знаходилась у прямому підпорядкуванні ДУС.

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