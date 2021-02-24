Кабмін вирішив приєднати Національну академію держуправління до КНУ ім. Шевченка

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив розпорядження про приєднання Національної академії державного управління при Президентові України до Київського національного університету імені Шевченка.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, який бере участь в засіданнях уряду.

Дніпропетровський інститут НАДУ приєднується до НТУ "Дніпровська політехніка", Одеський - до ДУ "Одеська політехніка", Харківський - до ХНУ ім. Каразіна, Львівський - до НУ "Львівська політехніка".

Нагадаємо, що в 2020 році президент Володимир Зеленський вивів НАДУ зі сфери управління Державного управління справами та передав її до Міністерства освіти і науки.

НАДУ була створена 1995 року для підготовки вищих управлінських кадрів і, на відміну від більшості українських ВНЗ, знаходилась у прямому підпорядкуванні ДУС.