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Зеленський передав Національну академію держуправління від ДУС до Міносвіти

Президент звернув особливу увагу на необхідність збереження науково-педагогічного та освітнього потенціалу навчального закладу.

Зеленський передав Національну академію держуправління від ДУС до Міносвіти
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 487/2020 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами", за яким Національна академія державного управління при президентові України (НАДУ), включно з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління, буде передана до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський ухвалив таке рішення на підставі пропозицій Кабінету міністрів та Державного управління справами, а також за результатами розгляду звернення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Президент звернув особливу увагу на необхідність збереження науково-педагогічного та освітнього потенціалу навчального закладу, його матеріально-технічної бази, а також забезпечення подальшого провадження освітньої та наукової діяльності.

Нагадаємо, у серпні минулого року понад 400 випускників НАДУ при президенті України підтримали звернення до Зеленського, яким просять главу держави зберегти НАДУ, забезпечити її модернізацію, а також створити тристоронню контактну групу для напрацювання спільного бачення і пропозицій подальшого розвитку Академії держуправління.

НАДУ була створена 1995 року для підготовки вищих управлінських кадрів і, на відміну від більшості українських ВНЗ, знаходилась у прямому підпорядкуванні Державного управління справами (ДУС), а не Міносвіти.

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