Зеленський ввів у дію рішення РНБО з пропозиціями до держбюджету-2021 у сфері нацбезпеки та оборони

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 листопада 2020 року "Про пропозиції до проекту закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Відповідний указ №486/2020 та рішення РНБО оприлюднено на сайті президента.

Зокрема, рішенням РНБО доручається Кабінету Міністрів України передбачити під час доопрацювання законопроекту про держбюджет на 2021 рік видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України обсягом щонайменше 5,93% від ВВП.

При цьому фінансування сектора безпеки і оборони має бути передбачено обсягом щонайменше 267 250,9 млн грн, зокрема не менше ніж 233 111,2 млн грн із загального фонду держбюджету, 14 139,7 млн грн - зі спеціального фонду держбюджету.

Крім того, доручено передбачити право Кабміну щодо надання державних гарантій обсягом до 20 000 млн грн для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), залученими для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності й безпеки держави.

Пріоритетними напрямами фінансування в 2021 році визначено розвиток сектора безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО, виконання заходів із розробки, підготовки до виробництва і закупівлі нових зразків озброєнь і військової техніки, зокрема ракетного та артилерійського озброєння, бронетехніки, високоточних засобів ураження і продуктів спеціальної хімії, виконання робіт із реалізації дослідницьких проектів і створення нових технологій в інтересах сектора безпеки і оборони, а також впровадження інформаційно-аналітичних систем в оборонно-промисловому комплексі.

Крім того, до пріоритетних напрямів віднесено забезпечення готовності Об'єднаних сил, посилення системи протиповітряної оборони, розвиток Військово-Морських сил, посилення розвідувальних можливостей, реалізацію державної політики у сфері державної безпеки, посилення контррозвідувального захисту і боротьби з тероризмом, а також реалізацію соціальних гарантій військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, насамперед усунення диспропорцій у розмірах їх грошового забезпечення.

Також рішенням РНБО доручено передбачити в проекті держбюджету видатки для виконання державних програм реформування оборонно-промислового комплексу, а також розвитку оборонних технологій на рівні до 0,5% ВВП.

На проведення досліджень, прикладних наукових і науково-технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовку наукових кадрів та фінансової підтримки розвитку наукової інфраструктури пропонується виділити щонайменше 125 млн грн, зокрема 45 млн грн на фінансування системи спеціальної інформації. На наукові дослідження і розробки нових технологій в інтересах сектора безпеки і оборони України - не менше ніж 300 млн грн.