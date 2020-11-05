Рада проголосувала за проєкт держбюджету на 2021 рік у першому читанні (оновлено)

Верховна Рада на позачерговому засіданні 5 листопада почала розгляд проєкту державного бюджету на 2021 рік. Парламент проголосував за постанову про висновки та пропозиції, які має врахувати до другого читання уряд.

Трансляція засідання велася на каналі парламенту в YouTube. За документ № 4000-П "Про висновки та пропозиції до проєкту закону України про Державний бюджет на 2020 рік" проголосували 275 нардепів. Крім "Слуги народу" (за - 209), за документ голосувала фракція "Батьківщина" (за - 19), група "Довіра" (20), група "За майбутнє" (16). Також підтримали позафракційні Шенцов, Стефанчук, Магера, Кондратюк, Гриб, Довгий, Іванісов, Магомедов, Разумков, Требушкін, Шпенов.

Рада дала завдання уряду врахувати усі зауваження до доопрацювати проєкт бюджету до другого читання.

Фото: Денис Шмигаль

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що проєкт бюджету створює основу для необхідних трансформацій для поліпшення економічного стану.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що аналіз проєкту бюджету затвердив висновки і пропозиції. Уряд прогнозує зростання економіки на 4,6%, але є ризики, що таке зростання не досягнеться.

"Карантинні обмеження дои кінця року триватимуть. Статистика демонструє збільшення кількості хворих на коронавірус, триває рецесія в промисловості, суттєво скоротилися капітальні інвестиції. Це призведе до недоотримання прогнозованих надходжень", - заявив він.

Крім того, уряд пропонує заморозити на 6 місяців розмір прожитковий мінімум на рівні 2189 грн. Водночас фактичний розмір 3763 грн - у 1,6 разів більше.

Збільшення доходів прогнозується на рівні 9,4%. Однак реально, за словами глави Рахункової палати, буде зменшення на 2,2% порівняно з очікуванням.

Документ ґрунтується на макроекономічному прогнозі, згідно з яким передбачається зростання реального ВВП на 4,6% після падіння на 4,8%. Інфляція прогнозується на рівні 7,3%. Середньорічний курс - 29,1 гривні до долара США.

Нагадаємо, що Рада планувала розгляд бюджетного проєкту ще 20 жовтня, проте його перенесли на наступний пленарний день - 3 листопада. Замість цього на засіданні 20 жовтня виступав президент Володимир Зеленський. До цього парламент майже місяць не міг зібратися через спалах коронавірусу серед нардепів.

19 жовтня спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету не готовий до розгляду.

2 листопада стало відомо, що розгляд бюджету знову перенесли - на 5 листопада.

До проєкту Державного бюджету на 2021 рік депутати запропонували 2451 поправку. З 12 по 15 жовтня Комітет ВРУ з питань бюджету повинен був визначити, які з правок будуть враховані. Серед тих, які були підтримані комітетом, – збільшення видатків на медицину. Комітет доручив уряду знайти додаткові 102 мільярди гривень на програму медичних гарантій і ще 7,7 мільярда гривень на ліки. Напередодні через заплановані видатки під парламентом протестували пацієнти. Вони назвали проєкт "бюджетом смерті" та підкреслювали, що на наступний рік не закладено фінансування лікування низки важких захворювань

16 жовтня Бюджетний комітет Ради не зміг зібратися для розгляду проєкту бюджету. З'явилися тільки 11 з 18 членів комітету, тобто кворум не зібрався. Зрив засідання офіційно пояснили технічними причинами.

Проєкт бюджету уряд презентував парламенту 18 вересня. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що бюджет базується на програмі Кабміну та стратегічних цілях, визначених президентом. Міністр вважає, що запланований на 2021 рік бюджетний дефіцит 6% ВВП є виправданим, помірним та відповідає загальносвітовим тенденціям.

Раніше, 13 вересня, Кабінет міністрів схвалив на позачерговому засіданні проект Держбюджету на 2021-й рік. У документі на сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд гривень. Всього у 2021 році уряд планує витратити на сферу охорони здоров'я 4,2% ВВП. Обсягу фінансування в розмірі 5% ВВП планують досягти у 2023 році.