Шмигаль вважає, що рішення КСУ не вплине на співпрацю України з МВФ

Прем'єр наголосив, що фонд "із занепокоєнням спостерігає за ситуацією, але розуміє реформаторські прагнення України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що ситуація з Конституційним Судом не вплине на співпрацю України з Міжнародним валютним фондом.

Про це він заявив журналістам у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ні, не вплине, тому що Україна чітко декларує і показує свої європейські наміри: свої наміри продовжувати й активно вести антикорупційну реформу і всі реформи, які націлені та прописані в наших міжнародних зобов'язаннях", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що МВФ "із занепокоєнням спостерігає за ситуацією, що склалася, але розуміє реформаторські прагнення України", тому це не впливає на фінансування та виконання програми.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні було скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження НАЗК. Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване.

У МВФ відреагували на рішення КСУ і зазначили, що запровадження в Україні системи електронного декларування є важливим елементом двосторонньої взаємодії та закликали посилити ефективність всіх антикорупційних органів.

Президент Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" і заявив, що після рішення КСУ Україна може залишитися без підтримки МВФ і інших західних партнерів.