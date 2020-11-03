Боржники сплатили аліментів на 5 млрд гривень за 10 місяців, - Мін’юст

2019 року з боржників було стягнуто 6,7 млрд грн, у 2018-му - 4,6 млрд грн аліментних платежів.

За 10 місяців 2020 року з боржників стягнуто п’ять мільярдів гривень аліментних платежів, повідомляє Радіо Свобода.

За даними Міністерства юстиції, у разі, якщо заборгованість одного з батьків перевищує суму платежів за три місяці - дані про цю особу вносять до Єдиного реєстру боржників. Їхня загальна кількість по країні змінюється щодня, і станом на 3 листопада налічує майже 174 тисячі осіб.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, повідомили у міністерстві. Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму і може бути присуджений судом у разі достатності доходу платника аліментів.

З 1 липня 2020 року для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1 859 грн, з 1 грудня становитиме 1 921 грн. Для дітей віком - наразі 2 318 грн, з 1 грудня - 2 395 грн.

За даними Мін’юсту, 2019 року з боржників було стягнуто 6,7 млрд грн, у 2018-му - 4,6 млрд грн аліментних платежів.

Закон про посилення відповідальності за несплату аліментів набув чинності 6 лютого 2018 року. Згідно з ним особи, які мають заборгованість за аліменти за пів року, можуть бути обмежені у виїзді за кордон, праві кермування авто, користуванні зброєю. Закон передбачає і "суспільно корисні роботи".

Торік у липні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про чергове посилення відповідальності за несплату аліментів. Внесені до законодавства зміни встановлюють розміри штрафів: 20% від суми заборгованості, якщо вона перевищила суму необхідних платежів за один рік, 30% - за два роки, 50% - за три роки і більше.

Окремо прописана відповідальність за ухиляння від сплати аліментів на утримання дитини з інвалідністю, рідкісними, тяжкими або онкологічними захворюваннями, або такої, що потребує паліативної допомоги, протягом більш ніж трьох місяців. За це батька чи матір можуть засудити до суспільно корисних робіт - від 120 до 240 годин.

1 вересня Рада зобов'язала платників аліментів проводити індексацію виплат. Таке рішення підтримав 321 нардеп.