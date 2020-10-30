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У МВФ відреагував на рішення КСУ: е-декларації не слід скасовувати

"Підтримка та посилення ефективності всіх антикорупційних інституцій є важливим зобов'язанням за програмою, підтриманою МВФ".

У МВФ відреагував на рішення КСУ: е-декларації не слід скасовувати
Фото: premiumtimesng.com

Міжнародний валютний фонд вважає запровадження в Україні системи електронного декларування важливим елементом двосторонньої взаємодії та закликає посилити ефективність всіх антикорупційних органів.

Про це йдеться у відповіді речника МВФ на запит "Укрінформу" щодо реакції на рішення Конституційного суду України.

"Запуск комплексної електронної системи доступу до інформації про активи та доходи високопосадовців у 2016 році був і залишається критично важливим кроком уперед в боротьбі з корупцією, і його не потрібно скасовувати", - зауважили у МВФ.

Наголошується, що найважливішим елементом взаємодії МВФ з Україною впродовж останніх років залишається створення ефективної антикорупційної бази.

"Підтримка та посилення ефективності всіх антикорупційних інституцій в Україні є ключовим фактором для розгортання більш потужного та рівного зростання, а отже, є важливим зобов'язанням за програмою, підтриманою МВФ", - йдеться у відповіді Фонду.

Нагадаємо, 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні було скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження НАЗК. Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким  електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ  до реєстру електронних декларацій.

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