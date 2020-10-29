"Укравтодор" має намір відремонтувати 6,8 тис. км доріг у 2021-му

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") в 2021 році має намір відремонтувати 6,8 тис. км доріг.

Про це під час онлайн-презентації першої програми державно-приватного партнерства повідомив глава агентства Олександр Кубраков.

"У 2020 році дорожній сектор став державним пріоритетом. Програма на 2020 рік передбачає 4 тис. км доріг. У 2021 році плануємо відремонтувати і побудувати понад 6 тис. км доріг", - цитує Кубракова Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що Кабмін перенаправив 61,5 млн грн для онкохворих на ремонт доріг на Львівщині. В уряді заявили, що перерозподіл коштів, передбачених МОЗ за програмою по удосконаленню молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, дозволить реалізувати незавершений проєкт у наступному році.

Як повідомляли, згідно з рішенням Кабміну, для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг заплановано використати 35 млрд із 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 27 жовтня у Мінфіні повідомили, що на будівництво і ремонт доріг використано 47% з виділених 35 млрд гривень.