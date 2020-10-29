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Мінкультури та Держтуризм готуються категоризувати готелі

З понад 5000 готелів тільки близько 300 мають відповідну категорію. 

Мінкультури та Держтуризм готуються категоризувати готелі
glavcom.ua

Державне агентство з розвитку туризму та Міністерство культури та інформаційної політики України готуються розпочати роботу над присвоєнням зірок готелям. 

Про це інформує пресслужба Мінкультури.

Як зазначено у повідомленні, станом сьогодні в Україні працює понад 5000 готелів, з яких менше 300 мають відповідну категорію.

“Після прийняття змін до урядової Постанови № 803 юридично розблоковано можливість утворення Комісії з категоризації та Апеляційної комісії. Державне агентство розвитку туризму України доопрацьовує проєкти положень вказаних комісій”, – пояснили у міністерстві. 

Наступним кроком буде внесення проєктів до Міністерства культури, їх затвердження та державна реєстрація. Положення про Комісію передбачатиме, зокрема, механізм перевірки відомостей, вказаних в документах для отримання відповідної категорії. 

Додамо, наразі розгляду очікують 34 заявки на категорію.

Нагадаємо, у вересні Антимонопольний комітет України дозволив переможцю торгів придбати київський готель "Дніпро".

5 липня Фонд держмайна провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд"

Згідно з умовами конкурсу, після продажу готель має зберегти слово "Дніпро" в назві і категорію не нижче за "чотири зірки". Також інвестор зобов'язаний зберегти колектив готелю.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що вартість готелю перевершила всі очікування, адже вона в 14 разів вища від початкової ціни.

У серпні до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов про визнання протиправним і скасування наказу ФДМ, яким було затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу київського готелю "Дніпро".

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