Шмигаль заявив про "швидке зближення" позицій України та МВФ

Він також зазначив, що міцні партнерські відносини з МВФ - це запорука довгострокової стабільності України.

Голова уряду Денис Шмигаль заявляє про "швидке зближення" позицій України та Міжнародного валютного фонду (МВФ) за результатами зустрічі з представниками Фонду 28 жовтня.

Про це він повідомив у Telegram.

"Швидко зближуємо позиції з МВФ. Провели щойно продуктивну зустріч з нашими міжнародними партнерами із Фонду. Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань", - написав Шмигаль.

Він також зазначив, що міцні партнерські відносини з МВФ - це запорука довгострокової стабільності України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна на сьогодні не може відмовитися від кредитування з боку МВФ.