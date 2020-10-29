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Шмигаль заявив про "швидке зближення" позицій України та МВФ

Він також зазначив, що міцні партнерські відносини з МВФ - це запорука довгострокової стабільності України.

Шмигаль заявив про "швидке зближення" позицій України та МВФ
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Голова уряду Денис Шмигаль заявляє про "швидке зближення" позицій України та Міжнародного валютного фонду (МВФ) за результатами зустрічі з представниками Фонду 28 жовтня.

Про це він повідомив у Telegram.

"Швидко зближуємо позиції з МВФ. Провели щойно продуктивну зустріч з нашими міжнародними партнерами із Фонду. Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань", - написав Шмигаль.

Він також зазначив, що міцні партнерські відносини з МВФ - це запорука довгострокової стабільності України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна на сьогодні не може відмовитися від кредитування з боку МВФ.

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