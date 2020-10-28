Кабмін скасував обмеження зарплат керівників і членів наглядових рад держпідприємств

Починаючи з жовтня посадовці будуть отримувати повну зарплату.

Кабінет Міністрів скасував обмеження розміру заробітних плат керівників, членів виконавчих органів і членів наглядових рад держаних підприємств.

Відповідну постанову уряд виніс 26 жовтня.

Документом скасовано деякі нормативні акти уряду та відновлено чинність пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. №141 "Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки".

"Установити, що в жовтні 2020 року та в подальшому розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки визначається згідно з умовами контрактів", - йдеться в постанові №996.

Наприкінці серпня Конституційний Суд скасував обмеження зарплати держслужбовцям 47 тис. гривень.

Нагадаємо, у квітні влада ухвалила рішення, відповідно до якого зарплата держслужбовців не повинна перевищувати 47 тис. гривень. Обмеження стосувалися також членів наглядових рад державних компаній.

На початку березня Кабмін обмежив розмір зарплат для керівників підконтрольних державі підприємств до максимальних 1,250 млн гривень в місяць.

У кінці березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд має намір наполовину урізати зарплати топчиновників. На думку глави Кабміну, вони повинні розуміти ситуацію і "затягнути паски".